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Матіос озвучив офіційну статистику самогубств серед військових АТО

З початку проведення АТО статус учасника бойових дій отримали майже 326 тис. осіб
Військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що за даними офіційної статистики, від початку бойових дій на Донбасі вчинили самогубство щонайменше 554 військових.
Матіос озвучив офіційну статистику самогубств серед військових АТО Фото: google.com

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"З початку проведення АТО статус учасника бойових дій отримали майже 326 тис. осіб, 8489 з них зазнали каліцтва та поранень, 3784 військовослужбовців загинули. При цьому за час проведення АТО щонайменше 554 особи вчинили самогубство (офіційна статистика ЄРДР станом на 01.04.2018)", - повідомив Матіос.

Військовий прокурор додав, що  у поточному році Державним бюджетом України на заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників АТО та їх забезпечення санаторно-курортним лікуванням передбачено 109 млн. грн., але вони не виконуються через відсутність нормативних документів.

"Військові прокурори встановили, що централізовані заходи з психологічної реабілітації учасників АТО в Україні у 2018 році не здійснюються взагалі, оскільки Міністерство соціальної політики України до теперішнього часу чи то не спромоглося чи то не захотіло прийняти ряд нормативних документів, без яких укласти договори про надання послуг по реабілітації учасників АТО просто неможливо!", - написав Матіос.

Крім того, за його словами, заходи із психологічної реабілітації не проводяться ще й через брак спеціалістів. Їх, за даними прокурора, трохи більше 300, чого не вистачає для забезпечення допомогою всіх військових.

"От і маємо, що гроші на державних рахунках лежать, а послуги з психологічної реабілітації посттравматичного розладу військових та демобілізованих надаються виключно за ініціативи органів місцевого самоврядування, волонтерських організацій або під час перебування військовослужбовців на стаціонарному лікуванні у шпиталях", - заявив Матіос.

Раніше народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка", голова комітету Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції і людей з інвалідністю Олександр Третьяков заявив, що більше ніж 1 тисяча осіб, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, наклали на себе руки.

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26 04 2018 06:52
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