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На Донбасі загинули двоє бійців 24-ої ОМБр імені короля Данила

У День Конституції бойовики вбили двох українських військових на Донбасі
У четвер, 28 червня, у зоні проведення бойових дій на Донбасі двоє українських військовослужбовців загинули внаслідок мінометного обстрілу.
На Донбасі загинули двоє бійців 24-ої ОМБр імені короля Данила Фото: unian.net

Загинули двоє бійців 24 Окремої механізованаї бригади імені короля Данила.

Бойовики протягом години із 09:30 до 10:40 вели вогонь із 120 міліметрових мінометів та 122 міліметрових самохідних артилерійських установок по опорних пунктах бригади в районі шахти Південної,  - повідомили у прес-центрі Операції об'єднаних сил.

"Ворог цинічно й підступно о 08:30 відкрив вогонь з мінометів, станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів по житловим будинкам цього населеного пункту. Як виявилося, під прикриттям вогню, впритул до містечка наблизилась група бойовиків. Резервну групу, яка за хвилину вже вела бій на околиці Південного, очолив командир взводу Валерій Шишан", – йдеться у зведенні.

За повідомленням, бій тривав майже півгодини, Шишан пішов на допомогу пораненому бійцю резервної групи.

"Підступним пострілом снайпера Валерій Шишан був смертельно поранений. В підрозділі він був найстаршим. Йому виповнилося б 58 років. Не дочекавшись свого командира, згодом від отриманих важких поранень помер й боєць резервної групи, Андрій Волос, йому було лише 25", – додають у штабі.

 

Нагадаємо, минулої доби бойовики 32 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, 4 з яких - із важкого озброєння, 3 українських військових загинули, 3 поранені.

У Мінську домовилися про режим припинення вогню на Донбасі.

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28 06 2018 18:50
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