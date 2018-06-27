У Мінську домовилися про режим припинення вогню на Донбасі

У зв'язку з початком жнив Тристороння контактна група за участю представників ОРДЛО підтвердила відданість сторін режиму припинення вогню з 1 липня 2018 року

Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) підтвердила прихильність всеосяжному та безстроковому режиму припинення вогню на Донбасі починаючи з 1 липня у зв'язку з початком жнив.

Про це повідомила прес-секретар другого президента України, представника країни в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"У зв'язку з початком жнив Тристороння контактна група за участю представників ОРДЛО: підтверджує повну відданість сторін конфлікту всеосяжному, сталому та безстроковому режиму припинення вогню, починаючи з 1 липня 2018 року; підтверджує свою загальну та тверду відданість повному виконанню Мінських домовленостей", – заявила Оліфер після засідання ТКГ у Мінську в середу.

Вона зазначила, що для того, щоб цей "режим перемир'я" запрацював по-справжньому, необхідне виконання безпекового блоку питань Мінських угод.

"Забезпечення повного, постійного та всеосяжного припинення застосування зброї для моніторингу та верифікації СММ ОБСЄ і надання гарантій безпеки, насамперед з боку РФ; повернення НЗФ ОРДЛО до лінії розмежування, встановленої меморандумом від 19 вересня 2014 року; моніторинг і верифікація районів, які мають бути звільнені від важкого озброєння і військової техніки та які розташовані в межах н. п. Кальміуське, Новоазовськ, Саханка, Кумачове; забезпечення відведення важкого озброєння, а також танків, артилерії, мінометів НЗФ ОРДЛО відповідно до Мінських угод", – наголосила прес-секретар Леоніда Кучми.

За її словами, має бути постійний моніторинг СММ ОБСЄ територій уздовж неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону, а також мають бути створені зони безпеки в районах, розташованих поруч із російсько-українським держкордоном.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 26 червня, в зоні бойових дій на Донбасі загинув один військовий, ще двоє дістали поранення.