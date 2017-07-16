На Донбасі загинув український боєць, ще один отримав поранення

Вчора, після 18 години, основна активність бойовиків була зафіксована на маріупольському напрямку

За минулу добу в зоні проведення АТО незаконні збройні формування 26 разів порушували перемир’я. Один український військовий загинув внаслідок підриву на міні, ще один отримав поранення.

Згідно з інформацією, після 18 години, основна активність бойовиків була зафіксована на маріупольському напрямку. З 82 міліметрових мінометів та гранатометів вони двічі били по Красногорівці. Селище Новотроїцьке обстріляли з озброєння БМП.

"А близько 23 години, вчергове демонструючи зухвале нехтування домовленостями про відведення важкого озброєння, наші позиції поблизу Широкиного бойовики обстріляли з артилерії калібру 152 міліметри та гранатометів. В результаті цього обстрілу один український військовий отримав поранення", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

На донецькому напрямку бандформування майже о 23 годині з танків били по шахті Бутівка та Невельському. Також по Невельському працював 120-міліметровий міномет. Українські опорні пункти в районі Авдіївки обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На луганському напрямку бойовики застосовували гранатомети та стрілецьку зброю по селищам Малинівка, Жовте, Золоте, Станиця Луганська.

Нагадаємо, вчора бойовики ОРДЛО 35 разів порушували перемир’я. Внаслідок обстрілів троє українських бійців отримали поранення, один загинув.