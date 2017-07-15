Минулої доби Україна втратила одного військового на Донбасі, ще троє поранені

За минулу добу бойовики ОРДЛО 35 разів порушували перемир’я. Внаслідок обстрілів троє українських бійців отримали поранення, один загинув.

Сили АТО 15 разів відкривали вогонь у відповідь. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

Згідно з інформацією, після 18 години на маріупольському напрямку незаконні збройні формування з гранатометів та 82 міліметрових мінометів били по українських позиціях у районі Гнутово, Павлополя, Водяного, Камянки. А з 8 години вечора і майже упродовж 2 годин бойовики з мінометів калібру 120 міліметрів, зенітної установки, великокаліберних кулеметів обстрілювали Широкине. Внаслідок цього обстрілу 2 військових ЗСУ отримали поранення. Також зі 120 міліметрових мінометів та танку бандформування били по Красногорівці. Крім того, вночі, під вогнем гранатометів вкотре опинились цивільні будівлі у Мар’їнці.

"На донецькому напрямку противник о 21 годині зі стрілецької зброї та гранатометів вів вогонь по шахті Бутівка та Авдіївці. Ще один наш військовий отримав поранення під час обстрілу Камянки", - йдеться у повідомленні.

Різке збільшення вогневих провокацій наприкінці минулої доби зафіксовано на луганському напрямку, передає штаб. Тут бойовики близько 23 години зі стрілецької зброї і гранатометів вели вогонь по селищам Донець та Новозванівка. А з 82 міліметрових мінометів накривали Кримське.

"Цієї ночі відбулось і бойове зіткнення українських військ з противником. Майже з опівночі і до 2 ночі в районі Новотошківського група бойовиків безуспішно намагалась наблизитись до позицій сил АТО. Нажаль в ході цих бойових дій один український захисник загинув", - інформують у прес-центрі.

Нагадаємо, вчора упродовж дня кількість обстрілів позицій сили АТО дещо зменшилась. Проте незаконні збройні формування і далі продовжують використовувати озброєння, яке вже давно має бути відведене від лінії розмежування.

Також народний депутат Євген Дейдей отримав осколкове поранення від снаряда в Авдіївці Донецької області.