Нардепа Дейдея поранили в Авдіївці

Народний депутат Євген Дейдей отримав осколкове поранення від снаряда в Авдіївці Донецької області.

Дейдей отримав осколкове поранення від снаряда 82 калібру в ногу. Зараз він перебуває в лікарні, інформує "112 Україна" з посиланням на прес-службу полку "Київ".

Нагадаємо, що 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Верховна Рада не дозволила притягнути до кримінальної відповідальності народного депутата "Радикальної партії Ляшка" Андрій Лозового та Євгена Дейдея.

Дейдею інкриміновано ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України ("Незаконне збагачення"), йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна. Однак навіть зняття недоторканності не означало б, що Дейдея могли відразу ж затримати. Для цього Рада мала б надати свою згоду, а ГПУ про таку згоду не просила.