Нардепа Дейдея поранили в Авдіївці
Дейдей отримав осколкове поранення від снаряда 82 калібру в ногу. Зараз він перебуває в лікарні, інформує "112 Україна" з посиланням на прес-службу полку "Київ".
Нагадаємо, що 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.
Верховна Рада не дозволила притягнути до кримінальної відповідальності народного депутата "Радикальної партії Ляшка" Андрій Лозового та Євгена Дейдея.
Дейдею інкриміновано ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України ("Незаконне збагачення"), йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна. Однак навіть зняття недоторканності не означало б, що Дейдея могли відразу ж затримати. Для цього Рада мала б надати свою згоду, а ГПУ про таку згоду не просила.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків