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Рада не зняла недоторканність з Лозового

Рада не дозволила покарати Лозового
Верховна Рада не дозволила притягнути до кримінальної відповідальності народного депутата "Радикальної партії Ляшка" Андрій Лозового.
Рада не зняла недоторканність з Лозового Андрій Лозовий. Фото: vse.rv.ua

За відповідне рішення проголосували 177 народних депутатів.

Таким чином, Лозовой досі є недоторканним.

Виступаючи на трибуні перед голосуванням, нардеп назвав подання на нього "макулатурою" та "сміттям", заявивши, що документ не має юридичої цінності. Він вважає, що ДФС необ'єктивно оцінила його майно.

У той уже час генпрокурор Юрій Луценко з трибуни ВР заявив, що Лозовому, "згідно з проведеною експертизою, необхідно заплатити 1 млн 717 тис. грн податків і 129 тис. грн військового збору".

"Треба сплатити або сушити сухарі. Іншого не буде", - заявив він.

За словами керівника ГПУ, нардеп РПЛ заробив за все своє життя 234 тис. грн, однак у декларації показав близько 9 млн грн активів.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав подання на зняття недоторканності і притягнення до відповідальності народного депутата Андрія Лозового з фракції "Радикальної партія" законним і мотивованим, але недостатньо обгрунтованим.

Як відомо, Генеральна прокуратура просила Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Андрія Лозового за підозрою в ухилянні від сплати податків.

 

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