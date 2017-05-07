Регламентний комітет визнав подання на Лозового недостатньо обґрунтованим
"Комітет вважає, що подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Андрія Лозового є законним і мотивованим, оскільки ініційовано та подано належним суб'єктом подання, однак є недостатньо обґрунтованим", - зачитав висновок комітету його керівник Павло Пинзеник, інформує "Дзеркало тижня".
Рішення комітету буде передано спікеру Верховної Ради, як передбачає регламент. Далі Андрій Парубій вирішить, чи виносити його на голосування в парламенті чи, у зв'язку з необґрунтованістю, повернути до Генеральної прокуратури.
Згідно з поданням на Лозового, кримінальне провадження, фігурантом якого є депутат, відкрито за фактом ухилення від сплати податків на суму 1,7 млн грн.
Сам Лозовий раніше попросив комітет підтримати подання генпрокурора і зняти з нього недоторканність.
Нагадаємо, що 21 червня спікер Верховної Ради Андрій Парубій направив в Регламентний комітет парламенту п'ять подань генерального прокурора про притягнення до відповідальності народних депутатів Євгена Дейдея ("Народний фронт"), Олеся Довгого ("Воля народу"), Андрія Лозового ("Радикальна партія"), Борислава Розенблат ("Блок Петра Порошенко") і Максима Полякова ("Народний фронт").
Як відомо, Генеральна прокуратура просила Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Андрія Лозового за підозрою в ухилянні від сплати податків.
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