Регламентний комітет визнав подання на Лозового недостатньо обґрунтованим

Комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав подання на зняття недоторканності і притягнення до відповідальності народного депутата Андрія Лозового з фракції "Радикальної партія" законним і мотивованим, але недостатньо обгрунтованим.

"Комітет вважає, що подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Андрія Лозового є законним і мотивованим, оскільки ініційовано та подано належним суб'єктом подання, однак є недостатньо обґрунтованим", - зачитав висновок комітету його керівник Павло Пинзеник, інформує "Дзеркало тижня".

Рішення комітету буде передано спікеру Верховної Ради, як передбачає регламент. Далі Андрій Парубій вирішить, чи виносити його на голосування в парламенті чи, у зв'язку з необґрунтованістю, повернути до Генеральної прокуратури.

Згідно з поданням на Лозового, кримінальне провадження, фігурантом якого є депутат, відкрито за фактом ухилення від сплати податків на суму 1,7 млн грн.

Сам Лозовий раніше попросив комітет підтримати подання генпрокурора і зняти з нього недоторканність.

Нагадаємо, що 21 червня спікер Верховної Ради Андрій Парубій направив в Регламентний комітет парламенту п'ять подань генерального прокурора про притягнення до відповідальності народних депутатів Євгена Дейдея ("Народний фронт"), Олеся Довгого ("Воля народу"), Андрія Лозового ("Радикальна партія"), Борислава Розенблат ("Блок Петра Порошенко") і Максима Полякова ("Народний фронт").

Як відомо, Генеральна прокуратура просила Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Андрія Лозового за підозрою в ухилянні від сплати податків.