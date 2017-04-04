На дитячому майданчику в Києві знайшли велику рідкісну змію
Патрульна поліція вирішила передати змію в Київський зоопарк, повідомляє прес-служба звіринця у Facebook.
"Ось такого дивного біженця з Причорномор'я або навіть з окупованого Криму привезла сьогодні в Київський зоопарк патрульна поліція. Раніше жовто-сірого переселенця "затримали" на дитячому майданчику! Перед вами рідкісний червонокнижний сарматський полоз! Цілком безпечна для людини неотруйна змія. Цей вид занесений до Червоної книги України в 2009 році за охоронним статусом "уразливий", він також перебуває під особливим захистом Бернської конвенції", - йдеться в повідомленні.
Яким чином змія потрапила до Києва, поки що невідомо.
"Зараз плануємо відправити її на карантин, ветеринарну діагностику і тимчасову перетримку для відновлення сил, а також переговори з фахівцями, щоб відпустити змію в природні умови", - додали в прес-службі.
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