На дитячому майданчику в Києві знайшли велику рідкісну змію

На одному зі київських дитячих майданчиків виявили змію рідкісного виду - сарматський полоз.

Патрульна поліція вирішила передати змію в Київський зоопарк, повідомляє прес-служба звіринця у Facebook.

"Ось такого дивного біженця з Причорномор'я або навіть з окупованого Криму привезла сьогодні в Київський зоопарк патрульна поліція. Раніше жовто-сірого переселенця "затримали" на дитячому майданчику! Перед вами рідкісний червонокнижний сарматський полоз! Цілком безпечна для людини неотруйна змія. Цей вид занесений до Червоної книги України в 2009 році за охоронним статусом "уразливий", він також перебуває під особливим захистом Бернської конвенції", - йдеться в повідомленні.

Яким чином змія потрапила до Києва, поки що невідомо.

"Зараз плануємо відправити її на карантин, ветеринарну діагностику і тимчасову перетримку для відновлення сил, а також переговори з фахівцями, щоб відпустити змію в природні умови", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, що на індонезійському острові Сулавесі гігантський пітон повністю проковтнув дорослого чоловіка.