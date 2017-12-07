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На фінал Ліги чемпіонів УЄФА Київ витратить 25 млн грн.

Київ взяв на себе зобов'язання урочисто зустріти учасників офіційних делегацій, організувати все локації і забезпечити відповідний зовнішній вигляд міста
На проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Київ витратить 25 млн грн.
На фінал Ліги чемпіонів УЄФА Київ витратить 25 млн грн. Фото: plusworld.ru

Про це повідомляє прес-служба Київської міськради.

"Згідно з угодою, Київ взяв на себе зобов'язання урочисто зустріти учасників офіційних делегацій, організувати все локації і забезпечити відповідний зовнішній вигляд міста. Все це буде коштувати 25 млн грн." - йдеться в повідомленні.

У Київраді підкреслили, що інші витрати бере на себе УЄФА. Для порівняння, на Євробачення місто витратило 200 млн грн. Проект рішення розглянуть на пленарному засіданні.

Нагадаємо, 15 вересня 2016 року у конгресі УЄФА в Афінах було прийнято рішення, що фінальний матч футбольного турніру Ліги чемпіонів сезону 2017/2018 відбудеться на стадіоні НСК Олімпійський в Києві.

Нагадаємо, фінал жіночої Ліги чемпіонів-2018 відбудеться 24 травня на стадіоні "Динамо" імені В. Лобановського, а фінал Ліги чемпіонів – 26 травня на НСК "Олімпійський".

У вересні 2016 року УЄФА прийняло рішення про проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів-2018 в Києві.

У листопаді 2016 року інспектор УЄФА пересвідчився, що "Олімпійський" відповідає всім вимогам для проведення фіналу ЛЧ-2018. 

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін вважає, що в Києві не буде проблем з безпекою під час фіналу Ліги чемпіонів у 2018 році.

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12 07 2017 07:49
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