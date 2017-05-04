В УЄФА висловили впевненість у безпечному проведенні фіналу Ліги чемпіонів у Києві

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін вважає, що в Києві не буде проблем з безпекою під час фіналу Ліги чемпіонів у 2018 році.

"Якщо виникнуть якісь проблеми або скарги щодо організації, то ми будемо їх вирішувати", - цитує Чеферина ТАСС.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів 2017/18 відбудеться в Києві на НСК Олімпійський.

Раніше заступник генерального секретаря УЄФА Джорджіо Маркетті запевнив, що у організації немає підстав турбуватися з приводу прооведения фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 в Києві на НСК Олімпійський.

У листопаді 2016 року Чеферін прибув з візитом до столиці України у складі офіційної делегації організації.

У жовтні Чеферін заявив про те, що в організації з нетерпінням чекають матчу двох кращих команд Європи сезону 2017/2018, які зустрінуться в столиці України. За його словами для організації фіналу Ліги чемпіонів Києву не потрібно робити багато чого, оскільки організація матчу відповідає фіналу Євро-2012, який проходив на НСК.