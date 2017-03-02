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За хабар у розмірі $25 тис затримали директора одного з департаментів НБУ

Шацького планують заарештувати
Директора департаменту платіжних систем Національного банку України Сергія Шацького затримали 2 лютого за хабар.
За хабар у розмірі $25 тис затримали директора одного з департаментів НБУ Фото:rbc.ua

Він вимагав 35 тисяч доларів за реєстрацію платіжної системи "Платисервіс", яка відбулася 24 січня цього року, - повідомила в п'ятницю прес-служба Генеральної прокуратури, інформує LB.

Під час отримання частини грошей його затримали разом із трьома посередниками, один з яких - громадянин Азербайджану.

Йому пред'явлено підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабара), посередникам - за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 (співучасть в отриманні хабара).

Шацького планують заарештувати.

Система "Платисервіс" створена для здійснення переказів готівки та безготівкових коштів у національній валюті від фізичних осіб на користь фізосіб і юросіб у межах України. Її розрахунковим банком є "Акордбанк".

Нагадаємо, у Львівській обл. помічника-консультанта народного депутата спіймали на хабарі у 10 тис. доларів, який він вимагав у підприємця за обіцянку не перешкоджати діяльності.

 
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03 02 2017 10:42
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