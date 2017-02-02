Помічника нардепа спіймали на хабарі у $10 тис. у Львівській обл.

Хабар помічник вимагав в обмін на обіцянку не перешкоджати діяльності

У Львівській обл. помічника-консультанта народного депутата спіймали на хабарі у 10 тис. доларів, який він вимагав у підприємця за обіцянку не перешкоджати діяльності.

Правоохоронці задокументували факт вимагання та одержання через посередника хабара помічником-консультантом народного депутата. Хабар помічник вимагав в обмін на обіцянку не перешкоджати діяльності - не направляти інформацію в правоохоронні та контролюючі органи, - повідомляється на сайті Генпрокуратури.

Хабар виявлено та вилучено в повному обсязі під час проведення огляду місця події.

Фото:gp.gov.ua

Вказаних осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України, їм готується повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, що поєднане з вимаганням) та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Фото:gp.gov.ua

Як повідомлялося, в Черкаській обл. чиновник ДержНС попався на хабарі у 820 тис. гривень. Він пропонував приватному підприємцю сприяння у вирішенні з правоохоронними структурами питання про безперешкодне перевезення сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо,чиновника Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Черкаської області викрито в отриманні хабара Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою.