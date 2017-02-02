Помічника нардепа спіймали на хабарі у $10 тис. у Львівській обл.
Правоохоронці задокументували факт вимагання та одержання через посередника хабара помічником-консультантом народного депутата. Хабар помічник вимагав в обмін на обіцянку не перешкоджати діяльності - не направляти інформацію в правоохоронні та контролюючі органи, - повідомляється на сайті Генпрокуратури.
Хабар виявлено та вилучено в повному обсязі під час проведення огляду місця події.
Фото:gp.gov.ua
Вказаних осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України, їм готується повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, що поєднане з вимаганням) та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Фото:gp.gov.ua
Як повідомлялося, в Черкаській обл. чиновник ДержНС попався на хабарі у 820 тис. гривень. Він пропонував приватному підприємцю сприяння у вирішенні з правоохоронними структурами питання про безперешкодне перевезення сільськогосподарської продукції.
Нагадаємо,чиновника Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Черкаської області викрито в отриманні хабара Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою.
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