CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу, 11 листопада, на Харківщині мисливець застрелив свого односельчанина, якого він прийняв за зайця.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Харківщині мисливець застрелив мисливця, сплутавши із зайцем
Чоловік вистрелив в односельця, коли той у кущах обробляв тушку раніше вбитої ним тварини
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.
"Повна зневага правилами, що встановлені життям, я вже не кажу про правила полювання, призводить до біди. Сьогодні на Харківщині один мисливець безглуздо позбавив життя іншого – свого односельця, якого він прийняв за зайця, коли той в кущах обробляв тушку раніше вбитого ним зайця", – зазначив він.
Нагадаємо, двох лісових охоронців-мисливців, які є співробітниками Карпатського біосферного заповідника (КБЗ), упіймали на вбивстві червонокнижного бурого ведмедя та оленя.
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11 11 2017 22:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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