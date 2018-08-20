На Херсонщині внаслідок шторму загинуло п'ятеро осіб

Ще один підліток загинув на водоймі впавши з труби

У Херсонській області протягом 19 серпня на воді загинуло шестеро осіб.

"Під час відпочинку на Азовському морі в районі с. Стрілкове загинуло 5 чоловіків. Всі вони купалися поза зони пляжу і поза дії рятувального поста в необладнаному для цього місці. Того дня штормило, були хвилі. Серед загиблих: 35-річний житель Харкова, 49-річний житель Дніпра, 43-річний і 44-річний жителі м. Кривий Ріг та 33-річний житель Генічеська. Ще кількох людей у таких умовах вдалося врятувати", – повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

Рятувальники також відзначають, що того ж дня на Дніпро-Бузькому лимані біля с. Софіївка Білозерського району потонув 12-річний підліток.

"Встановлено, що хлопець впав у воду, йдучи по трубі насосної станції, і не виринув. Загиблий є жителем с. Широка Балка", – стверджують рятувальники.

Нагадаємо, що протягом доби, 6 серпня, на водоймах України загинула 21 особа, в тому числі п'ятеро дітей.