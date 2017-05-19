На Хмельниччині у фермера за ніч померли 88 корів

За цим фактом відкрили кримінальне провадження

У Хмельницькій області у місцевого фермера за одну ніч померли 88 корів.

"Вчора, 18 травня, до відділення поліції звернувся 29-річний місцевий фермер, який повідомив про те, що вранці під час огляду корівника він виявив, що загинули 88 корів", - повідомляє прес-служба обласної поліції.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 251 "Порушення ветеринарних правил" Кримінального кодексу України.

Наразі з'ясовуються всі обставини події.

Нагадаємо, що внаслідок пожежі на фермі в селі Лехнівка Київської області загинули 110 тварин.