CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Хмельницькій області у місцевого фермера за одну ніч померли 88 корів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Хмельниччині у фермера за ніч померли 88 корів
За цим фактом відкрили кримінальне провадження
Фото: hm.npu.gov.ua
"Вчора, 18 травня, до відділення поліції звернувся 29-річний місцевий фермер, який повідомив про те, що вранці під час огляду корівника він виявив, що загинули 88 корів", - повідомляє прес-служба обласної поліції.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 251 "Порушення ветеринарних правил" Кримінального кодексу України.
Наразі з'ясовуються всі обставини події.
Нагадаємо, що внаслідок пожежі на фермі в селі Лехнівка Київської області загинули 110 тварин.
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