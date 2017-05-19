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На Хмельниччині у фермера за ніч померли 88 корів

За цим фактом відкрили кримінальне провадження
У Хмельницькій області у місцевого фермера за одну ніч померли 88 корів.
На Хмельниччині у фермера за ніч померли 88 корів Фото: hm.npu.gov.ua

"Вчора, 18 травня, до відділення поліції звернувся 29-річний місцевий фермер, який повідомив про те, що вранці під час огляду корівника він виявив, що загинули 88 корів", - повідомляє прес-служба обласної поліції.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 251 "Порушення ветеринарних правил" Кримінального кодексу України.

Наразі з'ясовуються всі обставини події.

Нагадаємо, що внаслідок пожежі на фермі в селі Лехнівка Київської області загинули 110 тварин.

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19 05 2017 14:40
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