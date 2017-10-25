На Кіровоградщині суддю-хабарницю засудили до семи років
Ульянівський суд Кіровоградської області збільшив вирок першої інстанції до семи років позбавлення волі. Також притягли до відповідальності секретаря того ж суду ‒ йому дали п'ять років за посередництво, - повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
У спецслужбі розповіли, що в 2013 році її співробітники разом з представниками Генпрокуратури затримали суддю та судового секретаря під час отримання хабара.
Правоохоронці встановили, що суддя вимагала 5 тисяч доларів від дружини обвинуваченого у справі щодо незаконного обігу наркотиків. За ці гроші хабарниця обіцяла винести вирок без позбавлення волі. Секретар виступала у ролі посередника.
Судді призначено покарання у вигляді 7 років з позбавленням права обіймати посади із здійснення правосуддя терміном на 3 роки та з конфіскацією всього майна.
Судовий секретар засуджена до 5 років з позбавленням права обіймати посади на держслужбі терміном на 1 рік, також з конфіскацією майна.
Справа розглядалася повторно, оскільки вирок першої інстанції був скасований апеляційним судом.
Наразі вирок набрав законної сили.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою впіймали на хабарі в понад півмільйона гривень двох поліцейських у Дніпрі.
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