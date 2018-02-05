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На кордоні затримано чоловіка, який хотів вивезти п'ятирічну дитину до Угорщини серед сумок

Чоловік назвався батьком дівчинки, проте жодних документів надати не зміг
На українському кордоні був зупинений чоловік, який намагався незаконно вивезти до Угорщини 5-річну дитину.
На кордоні затримано чоловіка, який хотів вивезти п Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники Мукачівського загону виявили дитину під час перевірки автомобіля "Фольксваген" на пункті пропуску "Лужанка". Крім водія і чотирьох пасажирів, в автомобілі була знайдена захована дитина, - повідомляє прес-служба ДПСУ.

Уточнюється, що дівчинку накрили ковдрою, а зверху поставили сумку з речами.

При дитині був знайдений біометричний паспорт громадянки України, який не надавали прикордонникам під час проходження контролю. Також було встановлено, що прізвище дитини не співпадає з прізвищем чоловіка, який назвав себе її батьком. У "батька" не було при собі ні дозвільних документів на вивезення дитини, ні навіть свідоцтва про народження, що підтверджує факт батьківства.

На даний момент розслідуванням інциденту займається Національна поліція.

Нагадаємо, 28 квітня, у пункті пропуску Гоптівка, прикордонники виявили 56-річного українця, який намагався перемістити через кордон 25 тис євро.

 
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