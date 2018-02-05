На кордоні затримано чоловіка, який хотів вивезти п'ятирічну дитину до Угорщини серед сумок

На українському кордоні був зупинений чоловік, який намагався незаконно вивезти до Угорщини 5-річну дитину.

Прикордонники Мукачівського загону виявили дитину під час перевірки автомобіля "Фольксваген" на пункті пропуску "Лужанка". Крім водія і чотирьох пасажирів, в автомобілі була знайдена захована дитина, - повідомляє прес-служба ДПСУ.

Уточнюється, що дівчинку накрили ковдрою, а зверху поставили сумку з речами.

При дитині був знайдений біометричний паспорт громадянки України, який не надавали прикордонникам під час проходження контролю. Також було встановлено, що прізвище дитини не співпадає з прізвищем чоловіка, який назвав себе її батьком. У "батька" не було при собі ні дозвільних документів на вивезення дитини, ні навіть свідоцтва про народження, що підтверджує факт батьківства. На даний момент розслідуванням інциденту займається Національна поліція.

Нагадаємо, 28 квітня, у пункті пропуску Гоптівка, прикордонники виявили 56-річного українця, який намагався перемістити через кордон 25 тис євро.