На КПВВ "Мар'їнка" чоловік з документами ДНР намагався дати хабар прикордонникам, – ООС
"22 липня 2018 року під час несення служби на КПВВ "Мар'їнка" співробітники управління оперативного забезпечення ГУ ДФС у Донецькій області спільно із працівниками Державної прикордонної служби України зі складу Об'єднаних сил під час огляду автомобіля Toyota Corolla виявили схованку, де знаходилися документи із символікою "ДНР", оформлені на мешканця Донецька громадянина К., а саме: службове посвідчення "Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР "Казачество ДНР", знак якості "Народный контролёр общественного движения "Донецкая республика" та членський білет громадського руху "Донецкая республика", – повідомляє прес-центр ООС.
Окрім цього, за інформацією Об'єднаних сил, громадянин К. запропонував грошові кошти співробітникам Державної фіскальної служби та Державної прикордонної служби у розмірі 1000 грн. за нерозголошення факту виявлення документів з символікою ДНР, коли посадові особи здійснювали контрольно-дозвільні процедури.
"Даний факт пропозиції надання громадянином К. неправомірної вигоди в сумі 1000 грн. задокументовано. Оскільки у діях громадянина К. вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 369 Кримінального кодексу України, матеріали за вказаним фактом передані працівникам Національної поліції для прийняття рішення згідно чинного законодавства", – йдеться в повідомленні ОС.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Нагадаємо, з сьомої ранку до 18:00 22 липня Об'єднані сили зафіксували чотири випадки порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"