Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На КПВВ "Мар'їнка" чоловік з документами ДНР намагався дати хабар прикордонникам, – ООС

Він запропонував 1000 гривень за нерозголошення факту виявлення документів з символікою ДНР
Співробітники Державної фіскальної служби та Державної прикордонної служби на КПВВ "Мар'їнка" затримали чоловіка з документами самопроголошеної "Донецької народної республіки", який за нерозголошення цього факту намагався дати хабар.
На КПВВ "Мар Фото: facebook.com/pressjfo.news

"22 липня 2018 року під час несення служби на КПВВ "Мар'їнка" співробітники управління оперативного забезпечення ГУ ДФС у Донецькій області спільно із працівниками Державної прикордонної служби України зі складу Об'єднаних сил під час огляду автомобіля Toyota Corolla виявили схованку, де знаходилися документи із символікою "ДНР", оформлені на мешканця Донецька громадянина К., а саме: службове посвідчення "Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР "Казачество ДНР", знак якості "Народный контролёр общественного движения "Донецкая республика" та членський білет громадського руху "Донецкая республика", – повідомляє прес-центр ООС.

Окрім цього, за інформацією Об'єднаних сил, громадянин К. запропонував грошові кошти співробітникам Державної фіскальної служби та Державної прикордонної служби у розмірі 1000 грн. за нерозголошення факту виявлення документів з символікою ДНР, коли посадові особи здійснювали контрольно-дозвільні процедури.

"Даний факт пропозиції надання громадянином К. неправомірної вигоди в сумі 1000 грн. задокументовано. Оскільки у діях громадянина К. вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 369 Кримінального кодексу України, матеріали за вказаним фактом передані працівникам Національної поліції для прийняття рішення згідно чинного законодавства", – йдеться в повідомленні ОС.


Фото: facebook.com/pressjfo.news

Нагадаємо, з сьомої ранку до 18:00 22 липня Об'єднані сили зафіксували чотири випадки порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 07 2018 18:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Діалог зі Сходом

Діалог зі Сходом

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.