CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПізно ввечері у вівторок, 26 грудня, на 12-му кілометрі дороги "Митниця-Фастів" у Київській області перевернувся автобус із пасажирами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині перевернувся автобус з пасажирами
13 осіб були доставлені в районну лікарню, сімох довелося госпіталізувати
Фото: facebook.com/permalink
Водій мікроавтобуса не обрав безпечну швидкість руху і в результаті не впорався з керуванням, повідомляє прес-служба поліції у Facebook.
"Автобус, що рухався за маршрутом "Київ-Фастів" злетів у кювет і перевернувся. На момент аварії в салоні перебували 22 пасажири. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 13 осіб з тілесними ушкодженнями різного ступеня були доставлені в районну лікарню, сімох довелося госпіталізувати", - йдеться в повідомленні.
Поліція відкрила кримінальне провадження.
Нагадаємо, що в Коростенському районі Житомирської області автомобіль BMW врізався в автобус зі школярами, через що загинув водій легковика, вчителька та четверо дітей отримали травми.
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27 12 2017 15:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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