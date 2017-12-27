Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Київщині перевернувся автобус з пасажирами

13 осіб були доставлені в районну лікарню, сімох довелося госпіталізувати
Пізно ввечері у вівторок, 26 грудня, на 12-му кілометрі дороги "Митниця-Фастів" у Київській області перевернувся автобус із пасажирами.
На Київщині перевернувся автобус з пасажирами Фото: facebook.com/permalink

Водій мікроавтобуса не обрав безпечну швидкість руху і в результаті не впорався з керуванням, повідомляє прес-служба поліції у Facebook.

"Автобус, що рухався за маршрутом "Київ-Фастів" злетів у кювет і перевернувся. На момент аварії в салоні перебували 22 пасажири. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 13 осіб з тілесними ушкодженнями різного ступеня були доставлені в районну лікарню, сімох довелося госпіталізувати", - йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, що в Коростенському районі Житомирської області автомобіль BMW врізався в автобус зі школярами, через що загинув водій легковика, вчителька та четверо дітей отримали травми.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 12 2017 15:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Рука Кремля": найрезонансніші вбивства 2017, які сколихнули Україну

"Рука Кремля": найрезонансніші вбивства 2017, які сколихнули Україну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.