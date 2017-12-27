На Київщині перевернувся автобус з пасажирами

Пізно ввечері у вівторок, 26 грудня, на 12-му кілометрі дороги "Митниця-Фастів" у Київській області перевернувся автобус із пасажирами.

Водій мікроавтобуса не обрав безпечну швидкість руху і в результаті не впорався з керуванням, повідомляє прес-служба поліції у Facebook.

"Автобус, що рухався за маршрутом "Київ-Фастів" злетів у кювет і перевернувся. На момент аварії в салоні перебували 22 пасажири. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 13 осіб з тілесними ушкодженнями різного ступеня були доставлені в районну лікарню, сімох довелося госпіталізувати", - йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, що в Коростенському районі Житомирської області автомобіль BMW врізався в автобус зі школярами, через що загинув водій легковика, вчителька та четверо дітей отримали травми.