На Київщині солдат-строковик випадково застрелив товариша по службі
"Попередньо встановлено, що один із військовослужбовців строкової служби в результаті необережного поводження зі зброєю вистрілив у товариша по службі, що призвело до смерті останнього", - повідомляє сайт військової прокуратури Центрального регіону.
Відзначено, що військовослужбовця повідомлено про підозру ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу (порушення правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті потерпілого) та обрано запобіжний захід.
За скоєння цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 10 років.
Слідство триває, встановлюють обставини події.
Нагадаємо, що в зоні антитерористичної операції (АТО) під час бойової підготовки підірвався військовослужбовець та згодом помер у лікарні.
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