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На Київщині солдат-строковик випадково застрелив товариша по службі

Військовому загрожує до 10 років в'язниці
В одній із військових частин у Київській області військовослужбовець строкової служби з необережності застрелив свого товариша по службі.
На Київщині солдат-строковик випадково застрелив товариша по службі Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

"Попередньо встановлено, що один із військовослужбовців строкової служби в результаті необережного поводження зі зброєю вистрілив у товариша по службі, що призвело до смерті останнього", - повідомляє сайт військової прокуратури Центрального регіону.

Відзначено, що військовослужбовця повідомлено про підозру ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу (порушення правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті потерпілого) та обрано запобіжний захід.

За скоєння цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 10 років.

Слідство триває, встановлюють обставини події.

Нагадаємо, що в зоні антитерористичної операції (АТО) під час бойової підготовки підірвався військовослужбовець та згодом помер у лікарні.

 

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04 05 2017 12:30
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