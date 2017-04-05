На Київщині солдат-строковик випадково застрелив товариша по службі

В одній із військових частин у Київській області військовослужбовець строкової служби з необережності застрелив свого товариша по службі.

"Попередньо встановлено, що один із військовослужбовців строкової служби в результаті необережного поводження зі зброєю вистрілив у товариша по службі, що призвело до смерті останнього", - повідомляє сайт військової прокуратури Центрального регіону.

Відзначено, що військовослужбовця повідомлено про підозру ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу (порушення правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті потерпілого) та обрано запобіжний захід.

За скоєння цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 10 років.

Слідство триває, встановлюють обставини події.