На Київщині викрали лікарку і тиждень тримали в підвалі, вимагаючи за неї $100 тис 62-річну жінку звільнила в середу поліція

У середу, 1-го листопада, 62-річну лікарку з Боярки Київської області викрали разом з її машиною Toyota. Згодом автомобіль знайшли на одній з вулиць Києва.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Вісім днів викрадачі тримали бідолашну жінку в полоні, знущалися з неї і чекали, щоб родичі заплатили викуп у розмірі 100 тисяч доларів США. Сім із цих страшних днів літня жінка провела в підвалі гаража. Щойно в результаті вдало проведеної спецоперації постраждала звільнена, викрадачів затримано", - повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook. Затримання провели працівники кримінальної поліції Головного управління Нацполіції в Київській області. Нагадаємо, що співробітник Укрбюро Інтерполу та Європолу ГУ НП у Києві очолив злочинну групу і викрав людину, а також вкрав його грошові кошти.

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