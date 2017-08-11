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На Київщині викрали лікарку і тиждень тримали в підвалі, вимагаючи за неї $100 тис

62-річну жінку звільнила в середу поліція
У середу, 1-го листопада, 62-річну лікарку з Боярки Київської області викрали разом з її машиною Toyota. Згодом автомобіль знайшли на одній з вулиць Києва.
На Київщині викрали лікарку і тиждень тримали в підвалі, вимагаючи за неї $100 тис Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Вісім днів викрадачі тримали бідолашну жінку в полоні, знущалися з неї і чекали, щоб родичі заплатили викуп у розмірі 100 тисяч доларів США. Сім із цих страшних днів літня жінка провела в підвалі гаража. Щойно в результаті вдало проведеної спецоперації постраждала звільнена, викрадачів затримано", - повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

Затримання провели працівники кримінальної поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, що співробітник Укрбюро Інтерполу та Європолу ГУ НП у Києві очолив злочинну групу і викрав людину, а також вкрав його грошові кошти.

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08 11 2017 15:38
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