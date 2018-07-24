На Київщині вилучено алкогольного фальсифікату на 10 млн грн
У липні у рамках проведення спецоперації "Акциз – 2018" правоохоронці провели слідчі дії на території Сквирського району Київської області, повідомляє прес-служба Головного управління ДФС Київської області.
За результатами вжитих заходів виявлено та вилучено підакцизні товари (спиртовмісну продукцію) у кількості 41 тонни орієнтовною вартістю понад 10 млн гривень, а також обладнання і знаряддя для масового фасування фальсифікованої спиртовмісної продукції (конвеєри, блоки управління зерноочисних машин, автонавантажувач, компресор, машина для пакування, ваги та інше).
Усього з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальні цінності на загальну суму понад 13 млн гривень та передано на відповідальне зберігання.
Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.
Нагадаємо, що у квітні правоохоронці знайшли в Києві підпільний цех для виготовлення та зберігання підакцизних товарів.
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