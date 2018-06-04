У Києві знайшли склад із підробленим елітним алкоголем
"Зловмисники з метою власного збагачення протягом 2016-2018 років організували систематичне незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів - алкогольної продукції з використанням брендів відомих торгових марок Finlandia, Jim Beam, Metaxa тощо", - повідомляє прокуратура Києва.
Протягом обшуків у складських приміщеннях вилучено понад 1 тис. пляшок алкогольних виробів без відповідних марок акцизного податку, горілку "Пшенична", розфасовану в тетрапаки загальним об'ємом понад 10 тис. літрів, рідину з характерним запахом спирту загальним об'ємом понад 4 тис. літрів, а також обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів, договори, контракти, первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності.
Раніше, житомирські правоохоронці ліквідували мережу виготовлення фальсифікованого алкоголю та вилучили шість тонн лікеро-горілчаної продукції.
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