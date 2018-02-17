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На Житомирщині вилучили шість тонн фальсифікованого алкоголю, – ФОТО

Правоохоронці знайшли сім складських приміщень, де виготовляли коньяк та горілку під видом відомих марок
Житомирські правоохоронці ліквідували мережу виготовлення фальсифікованого алкоголю та вилучили шість тонн лікеро-горілчаної продукції.
На Житомирщині вилучили шість тонн фальсифікованого алкоголю, – ФОТО Фото: zhit.gp.gov.ua

"Новоград-Волинською місцевою прокуратурою, за оперативного сприяння співробітників Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Нацполіції України викрито групу осіб, які займалися виготовленням, транспортуванням та реалізацією фальсифікованих алкогольних напоїв", – повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області.

Під час досудового розслідування правоохоронці знайшли 7 складських приміщень, де виготовляли коньяк та горілку під видом відомих марок, і встановили майже 20 місць збуту фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції на території Житомирської області.

"Протягом 15 - 16 лютого 2018 року прокуратурою спільно з Управлінням захисту економіки, на підставі ухвал суду проведено 11 санкціонованих обшуків у місцях виготовлення та зберігання продукції, під час яких виявлено та вилучено  2,4 т спирту, 3,6 т готової лікеро-горілчаної продукції (635 літрів коньяку та 3 т горілки), 5 літрів ароматизатору "Коньяк". Також під час обшуків виявлено грошові кошти на суму 4 000 доларів США та 60 000 грн, різного виду пакувальний матеріал та безпосередньо транспортний засіб, який використовували для доставки фальсифікату споживачам. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучену продукцію", – зазначили у прес-службі прокуратури.


Фото: zhit.gp.gov.ua


Фото: zhit.gp.gov.ua


Фото: zhit.gp.gov.ua


Фото: zhit.gp.gov.ua

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17 02 2018 23:55
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