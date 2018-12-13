CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Київській області дерево обірвало залізничну контактну мережу, внаслідок чого затримується низка потягів західного напрямку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині затримуються потяги через обрив контактної мережі
Через негоду в Україні знеструмлено 170 населених пунктів
Фото: АиФ
"Через падіння дерева в Київській області, внаслідок чого було обірвано залізничну контактну мережу, в дорозі затримується низка пасажирських потягів", – йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".
Наголошується, що залізничники вже працюють над відновленням ділянки. Вже відновлено напругу по парній колії ділянки та розпочато пропуск потягів.
"Укрзалізниця" приносить вибачення за тимчасові незручності і вживає всіх заходів для якнайшвидшої ліквідації наслідків негоди.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси швидкісного поїзда "Інтерсіті+" Київ – Харків – Київ задля перевезення пасажирів у період новорічних та різдвяних свят.
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13 12 2018 10:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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