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На Київщині затримуються потяги через обрив контактної мережі

Через негоду в Україні знеструмлено 170 населених пунктів
У Київській області дерево обірвало залізничну контактну мережу, внаслідок чого затримується низка потягів західного напрямку.
На Київщині затримуються потяги через обрив контактної мережі Фото: АиФ

"Через падіння дерева в Київській області, внаслідок чого було обірвано залізничну контактну мережу, в дорозі затримується низка пасажирських потягів", – йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

Наголошується, що залізничники вже працюють над відновленням ділянки. Вже відновлено напругу по парній колії ділянки та розпочато пропуск потягів.

"Укрзалізниця" приносить вибачення за тимчасові незручності і вживає всіх заходів для якнайшвидшої ліквідації наслідків негоди.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси швидкісного поїзда "Інтерсіті+" Київ – Харків – Київ задля перевезення пасажирів у період новорічних та різдвяних свят.

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13 12 2018 10:37
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