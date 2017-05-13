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На Київщині знайшли львівське сміття на території колишнього дитячого табору

Автомобілі з відходами перебувають під наглядом поліцейських
Поліція виявила незаконно вивантажене сміття зі Львова на території колишнього дитячого табору в Київській області.
На Київщині знайшли львівське сміття на території колишнього дитячого табору Фото: kv.npu.gov.ua

У суботу, 13 травня, о 6 ранку в с. Завалівка Макарівського району під час патрулювання інспектор групи реагування патрульної поліції виявив на території колишнього дитячого табору два вантажні автомобілі зі шкідливими для довкілля відходами.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції.  З’ясувалося, що обидва водії зі Львівщини, один з яких вже встиг розвантажити сміття, повідомляє прес-служба поліції Київщини.

Наразі автомобілі з відходами перебувають під наглядом поліцейських, вирішується питання про накладання на них арешту.

Працівники поліції з’ясовують всі обставини події та проводять заходи щодо встановлення осіб, причетних до організації незаконного вивозу сміття.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.239 (незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля) Кримінального кодексу України.

Досудове слідство триває.

Нагадаємо,що на території зони відчуження Чорнобильської АЕС виявили львівське сміття.

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13 05 2017 17:55
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