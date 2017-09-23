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На Луганському напрямку в зоні АТО у перестрілці загинув український військовий

На Маріупольському напрямку незаконні збройні формування застосовували великокаліберний кулемет
За інформацією штабу АТО, від опівночі 23 вересня на Донбасі бойовики відкривали вогонь двічі. Один український військовий загинув.
На Луганському напрямку в зоні АТО у перестрілці загинув український військовий Фото: facebook.com/pg/theministryofdefence.ua

"Від початку доби у районі проведення АТО активність російсько-окупаційних угруповань була мінімальною. З опівночі зафіксовано два обстріли наших позицій. З них одна вогнева провокація призвела до втрати серед наших захисників", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

Близько 4 ранку бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новоолександрівки, що на Луганському напрямку. Військові ЗСУ симетрично відповіли на обстріл. У результаті цього протистояння отримав смертельне кульове поранення один український воїн.

На Маріупольському напрямку неподалік Павлополя майже о 13 годині незаконні збройні формування застосовували великокаліберний кулемет.

"Військовослужбовці сил АТО вогнем у відповідь жорстко примусили ворога дотримуватись режиму тиші", – зазначають у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, житлові квартали населених пунктів Зайцеве та Гранітне 22 вересня потрапили під обстріл незаконних збройних формувань.

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовими виявили у районі проведення антитерористичної операції зброю російського виробництва.

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23 09 2017 19:20
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