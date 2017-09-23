На Луганському напрямку в зоні АТО у перестрілці загинув український військовий

За інформацією штабу АТО, від опівночі 23 вересня на Донбасі бойовики відкривали вогонь двічі. Один український військовий загинув.

"Від початку доби у районі проведення АТО активність російсько-окупаційних угруповань була мінімальною. З опівночі зафіксовано два обстріли наших позицій. З них одна вогнева провокація призвела до втрати серед наших захисників", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

Близько 4 ранку бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новоолександрівки, що на Луганському напрямку. Військові ЗСУ симетрично відповіли на обстріл. У результаті цього протистояння отримав смертельне кульове поранення один український воїн.

На Маріупольському напрямку неподалік Павлополя майже о 13 годині незаконні збройні формування застосовували великокаліберний кулемет.

"Військовослужбовці сил АТО вогнем у відповідь жорстко примусили ворога дотримуватись режиму тиші", – зазначають у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, житлові квартали населених пунктів Зайцеве та Гранітне 22 вересня потрапили під обстріл незаконних збройних формувань.

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовими виявили у районі проведення антитерористичної операції зброю російського виробництва.