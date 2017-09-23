На Луганському напрямку в зоні АТО у перестрілці загинув український військовий
"Від початку доби у районі проведення АТО активність російсько-окупаційних угруповань була мінімальною. З опівночі зафіксовано два обстріли наших позицій. З них одна вогнева провокація призвела до втрати серед наших захисників", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.
Близько 4 ранку бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новоолександрівки, що на Луганському напрямку. Військові ЗСУ симетрично відповіли на обстріл. У результаті цього протистояння отримав смертельне кульове поранення один український воїн.
На Маріупольському напрямку неподалік Павлополя майже о 13 годині незаконні збройні формування застосовували великокаліберний кулемет.
"Військовослужбовці сил АТО вогнем у відповідь жорстко примусили ворога дотримуватись режиму тиші", – зазначають у прес-центрі штабу.
Нагадаємо, житлові квартали населених пунктів Зайцеве та Гранітне 22 вересня потрапили під обстріл незаконних збройних формувань.
Співробітники Служби безпеки України спільно з військовими виявили у районі проведення антитерористичної операції зброю російського виробництва.
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