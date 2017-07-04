На Луганщині відкрили ізолятор тимчасового утримання, який будували 22 роки, - ФОТО
"Сьогодні в Луганській області ми завершили довгобуд, його споруджували 22 роки. Будували ізолятор тимчасового утримання для ув'язнених. Сьогодні ми ввели в дію цю установу, яке забезпечує права людини", - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який перебуває в області з робочою поїздкою, інформує телеканал "112 Україна".
Фото: mvs.gov.ua
"Життя таке, кажуть "від тюрми не зарікайся ніколи", але навіть засуджена людина має право на повагу до її гідності та прав. Установа, яку проінспектували міжнародні експерти та правозахисниками і яку ми сьогодні здали в експлуатацію, відповідає всім необхідним нормам", - додав міністр.
Фото: mvs.gov.ua
Як повідомляє прес-служба МВС, робоча поїздка міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова до Луганської області розпочалася з міста Рубіжного. Там голова МВС відкрив оновлений Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Нагадаємо, Міністерство юстиції оголосило інвестиційний конкурс для продажу Лук'янівського і Львівського слідчих ізоляторів.
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