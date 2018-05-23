На Львівщині 31-річний чоловік підпалив два українські прапори
Інцидент стався близько 22:00. 31-річний житель Сумської області запальничкою підпалив два державні прапори України розміром 120 х 80 см. Прапори перебували на пам'ятнику жертвам політичних репресій на висоті приблизно одного метра, повідомляє прес-служба Нацполіції у Львівській області.
"Ця істота зі Східної України зараз у відділенні поліції, і слова, які він сказав, щоб пояснити свій вчинок, були "Я не люблю Україну, хочу жити в Росії", - повідомив священик городоцького храму Благовіщення Пресвятої Діви Марії Михайло Греділь.
Чоловіка затримали згідно зі ст.208 КПК. Пошкоджені прапори правоохоронці вилучили з місця події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, що в Польщі суд покарав трьох молодих людей, які у вересні минулого року на Ринковій площі міста Свідниця зняли український прапор, потоптали його та витерли об нього своє взуття.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення