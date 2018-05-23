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На Львівщині 31-річний чоловік підпалив два українські прапори

Після затримання чоловік узагалі не розкаявся
Уночі у вівторок, 22 травня, на перехресті вулиць Львівської та Перемишлянської в Городку на пам'ятнику жертвам політичних репресій 31-річний громадянин України підпалив два державні прапори.
На Львівщині 31-річний чоловік підпалив два українські прапори Фото: zaxid.net

Інцидент стався близько 22:00. 31-річний житель Сумської області запальничкою підпалив два державні прапори України розміром 120 х 80 см. Прапори перебували на пам'ятнику жертвам політичних репресій на висоті приблизно одного метра, повідомляє прес-служба Нацполіції у Львівській області.

"Ця істота зі Східної України зараз у відділенні поліції, і слова, які він сказав, щоб пояснити свій вчинок, були "Я не люблю Україну, хочу жити в Росії", - повідомив священик городоцького храму Благовіщення Пресвятої Діви Марії Михайло Греділь.

Чоловіка затримали згідно зі ст.208 КПК. Пошкоджені прапори правоохоронці вилучили з місця події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Польщі суд покарав трьох молодих людей, які у вересні минулого року на Ринковій площі міста Свідниця зняли український прапор, потоптали його та витерли об нього своє взуття.

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23 05 2018 16:37
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