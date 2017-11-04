На Львівщині чиновників лісгоспу викрили на розкраданні 268 тис грн

Правоохоронці припускають, що ці чиновники неодноразово привласнювали гроші підприємства, тому у поліції продовжують розслідування інших можливих епізодів справи

Посадовцям одного з комунальних підприємств лісової галузі на Львівщині оголосили про підозру у привласненні 268 тис. грн з бюджету підприємства.

"Директор одного з комунальних підприємств лісової галузі на Львівщині разом з головним бухгалтером та інженером, який також виконував обов’язки касира, взяли из каси підприємства 560 тис. грн. Згодом вони відзвітували про використання майже 300 тис. грн з цієї суми. Однак не змогли пояснити, на що витратили решту 268 тис. грн і не повернули цієї суми", - повідомила речниця Департаменту захисту економіки Національної поліції України Наталя Калиновська, пише ZAXID.NET. Виданню також вдалось встановити, що йдеться саме про екс-посадовців Самбірського лісгоспу і цю суму вони присвоїли ще у 2013 році.

За цим фактом триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 191 ("Привласнення, розстрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах"). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю впродовж трьох років.

За словами Калиновської, цей епізод уже встановлений і їм оголошено про підозру. Однак правоохоронці припускають, що ці чиновники неодноразово привласнювали гроші підприємства, тому у поліції продовжують розслідування інших можливих епізодів справи.

Також відомо, що директор та головний бухгалтер уже звільнені з лігоспу. Інженер продовжує працювати.

Як повідомив ZAXID.NET директор обласного лісогосподарського підприємства "Галсільліс" Володимир Мельник, йдеться саме про посадовців Самбірського лісгоспу.

"Колишнього директора звати Степан Куць, а прізвища бухгалтера та інженера я не пригадую", - повідомив Володимир Мельник.

Нагадаємо, у березні у Черкаській області співробітники СБУ та прокуратури під час отримання хабара затримали директора та головного інженера підприємства лісового господарства.

Нещодавно перший заступник генпрокурора Дмитро Сторожук заявив, що за приблизними підрахунками, в минулому році від незаконної вирубки лісу встановлено збитків на 67 млн гривень.