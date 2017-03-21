За минулий рік Україна втратила від незаконної вирубки лісу 67 млн грн, - ГПУ
"Влітку минулого року Юрій Луценко дав доручення всім прокурорам областей перевірити кримінальні провадження, що стосуються незаконних рубок, транспортування і збуту лісу. Сьогодні ми можемо звітувати про певні результати. Правоохоронці направили до суду 160 обвинувальних актів за фактами незаконної вирубки та реалізації "чорного лісу", - заявив Сторожук, повідомляє "Укрінформ".
Також Сторожук додав, що більшість з наявних справ розслідують Нацполіцією. У той же час близько півсотні резонансних і складних кримінальних справ - у веденні слідчих прокуратури.
"Тільки за приблизними підрахунками, в минулому році від незаконної вирубки лісу встановлено збитків на 67 млн грн. При виробництві, в яких ще триває слідство, повідомляється про підозру 54 особам", - зазначив Дмитро Сторожук.
"Проблема притягнення до відповідальності ускладнюється великими пробілами в законодавстві щодо таких злочинів. Всім відомо, що з 1 січня цього року введено заборону на експорт лісу-кругляка. Що зробили недобросовісні підприємці? Вони дуже швидко переорієнтувалися на вивезення пиломатеріалів і продовжують знищувати ліс", - додав Сторожук.
Також перший заступник генпрокурора зазначив:
"За порушення правил рубки у нас дуже слабке покарання. Тому Генпрокуратура в минулому році запропонувала депутатам внести відповідні зміни. Законопроекти вже зареєстровані у парламенті. Також ми направили до Кабміну лист, в якому просимо підготувати законопроект про передачу всіх лісів у підпорядкування Держлісагентства. Ще, як необхідна умова для експорту, ми пропонуємо ввести сертифікати походження лісо - та пиломатеріалів".
Нагадаємо, що в Черкаській області співробітники СБУ та прокуратури під час отримання хабара затримали директора та головного інженера підприємства лісового господарства.
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