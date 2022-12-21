росія та білорусь продовжують продавати деревину в ЄС, вдаючи, що вона з Центральної Азії - розслідування

Попри накладені санкції росія та білорусь продовжують продавати деревину до Європейського Союзу. Її видають за нібито казахського або киргизького походження.

Про це йдеться в розслідуванні білоруського розслідувального центру, литовського видання Siena і організації журналістів-розслідувачів OCCRP.

білорусь та росія були основними постачальниками деревини для країн-членів Євросоюзу. Але після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купівлю лісоматеріалів, щоб позбавити рф та білорусь грошей на війну. Однак після заборони на імпорт до країн ЄС різко зросли постачання із Центральної Азії.

Території Казахстану і Киргизстану майже не вкриті лісами й обидві країни майже не виробляють деревину. Але, за документами, імпорт дерева до ЄС із цих двох країн за пів року зріс у 66,6 раза порівняно з попереднім роком. Більшість деревини ввозиться через Латвію, Литву, Польщу, Німеччину й Данію.

Журналісти виявили кілька компаній, які обіцяли зробити фальшиву документацію на білоруський ліс. Пізніше вони заперечували, що говорять про обхід санкцій.