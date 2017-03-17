На Черкащині на хабарі у 224 тис. грн. спіймали директора та головного інженера лісгоспу, - ФОТО

Вони мали намір реалізувати без проведення аукціону та укладання договору купівлі-продажу 30 куб. м лісоматеріалів

У Черкаській області співробітники СБУ та прокуратури під час отримання хабара затримали директора та головного інженера підприємства лісового господарства.

Правоохоронці зазначають, що посадові особи одного з лісгоспів регіону мали намір реалізувати 30 куб. м лісоматеріалів без проведення аукціону та укладання договору купівлі-продажу за 224 тисячі гривень, - повідомляють у прес-службі облпрокуратури.

Фото:gp.gov.ua/

"За даним фактом прокуратурою області зареєстроване кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - "Прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди посадовою особою", - повідомляють у прокуратурі.

Фото:gp.gov.ua/

Раніше, у Рівненській області силовики провели спецоперацію із затримання директорів лісгоспів, які щоб працювати "спокійно" заносили керівництву десятки тисяч євро.