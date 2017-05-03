На Рівненщині директорів лісгоспів затримали на дачі хабарів у десятки тисяч євро

Директори лісгоспів привезли керівництву управління 15 тисяч євро і 5 тисяч доларів

Силовики провели спецоперацію із затримання директорів лісгоспів, які щоб працювати "спокійно" заносили керівництву десятки тисяч євро.

"Щоб спокійно працювати "по закону", директори лісгоспів заносили керівництву десятки тисяч євро. А ті, в свою чергу, домовлялися з контролюючими службами про позитивний результат їхніх перевірок", - написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

Він повідомив, що сьогодні, 5 березня, затримали в.о. начальника і екс-керівника Управління лісового та мисливського господарства Рівненської області та 8 директорів лісгоспів, які "сумлінно" працювали навіть у вихідні дні".

"До речі, колишній керівник пішов зі свого поста місяць тому. Його "справу" продовжив новопризначений начальник", - повідомив Аваков.

Він уточнив, що директори лісгоспів привезли керівництву управління 15 тисяч євро і 5 тисяч доларів. Вказану суму повинні були передати перевіряючим з Держлісагентства за приховування виявлених порушень.

Нагадаємо, у п'ятницю Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою викрила на хабарництві директора одного з державних лісомисливських підприємств Каховського району Херсонської області.