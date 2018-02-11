На Львівщині главу району затримали на хабарі в 1000$, - ФОТО
На сайті поліції повідомляють, що йому інкримінують отримання тисячі доларів від підприємця за підписання договору оренди земельної ділянки на 20 років для реконструкції та експлуатації цеху з виготовлення біопалива.
Видання Zaxid.net вказує, що йдеться голову Радехівської РДА Тараса Калиту.
За версією слідства, чиновник отримав спочатку 200 доларів, щоб винести на сесію райради питання про затвердження технічної документації з нормативної оцінки земельної ділянки. Ще 800 доларів йому принесли за підписання договору оренди.
Під час отримання другої частини хабара голову РДА затримали оперативники поліції.
Розслідується кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу - одержання неправомірної вигоди.
Тараса Калиту призначили главою Радехівської РДА 29 квітня 2016 року.
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