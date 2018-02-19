На Львівщині собаки загризли чоловіка, який за ними доглядав

У Львівській області правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка, який жив на фермі, доглядав за двома собаками.

У неділю в Пустомитівське відділення поліції надійшла інформація про те, що на території колишньої ферми в одному із сіл району виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Прибулі на місце правоохоронці встановили особу померлого - 41-річного місцевого жителя, який жив на фермі, доглядав за двома вівчарками, повідомляє сайт поліції.

"Під час огляду на нижній частині тіла чоловіка поліцейські виявили рани від укусів тварин. За попередньою версією, його загризли собаки, якими він займався. Тіло скерували на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті", - повідомили в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, що у Вінницькій області дві собаки на смерть загризли 72-річну мешканку Козятинського району.