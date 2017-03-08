На Львівщині суд оштрафував велосипедиста, який не показав жест повороту
Інцидент стався вночі 13 червня у місті Броди. "О 23:25, керуючи велосипедом, велосипедист створив аварійну ситуацію, а саме - без жесту повороту зробив різкий поворот, змусивши водія автомобіля Renault Dokker різко загальмувати і подати звуковий сигнал", - наголошено в постанові суду, повідомляє Zaxid.net.
За порушення ч. 4 ст. 127 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що спричинили створення аварійної ситуації на дорозі) велосипедиста оштрафували на 170 гривень (максимально можливе за цією статтею). Крім штрафу, він також повинен заплатити 320 гривень судового збору.
Сам порушник на судове засідання не з'явився і суддя вирішив розглядати справу без нього.
Нагадаємо, що в міністра, який приїхав оголосити про інвестиції у велодоріжки, вкрали велосипед, на якому він приїхав на захід.
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