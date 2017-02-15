У бельгійського урядовця вкрали велосипед, коли він розповідав про велодоріжки
Бен Вейтс, міністр транспорту Фландрії, залишив байк на залізничній станції Галле, що на південь від Брюсселя. Про це повідомляє "ВВС-Україна".
За словами речника, посадовець причепив його замком до спеціальної стійки.
Але повернувшись туди за півгодини, міністр виявив, що велосипед вкрали.
Йому довелося подзвонити водію, щоб той забрав його зі станції, додав речник.
Пан Вейтс сподівається, що зйомки з камер спостережень допоможуть поліції встановити підозрюваного.
У своєму Twitter міністр опублікував посилання на звіт, в якому поліція обіцяє посилити патрулювання і відеоспостереження на станції.
На прес-конференції Вейтс оголосив про плани до 2019 року інвестувати у велодоріжки 300 мільйонів євро.
Це частина програми розвитку альтернативного транспорту.
Міністр приїхав на захід, одягнений у велошорти.
У Бельгії люди добираються на роботу переважно на автомобілях. Вважається, що в цій країні одна з найгірших ситуацій із заторами в Європі.
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