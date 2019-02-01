CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Львівщині у Золочівському районі маршрутний автобус із пасажирами злетів у кювет.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівщині злетів у кювет маршрутний автобус із пасажирами, - ВІДЕО
Усі живі. Попередньо люди скаржаться на слизьку дорогу
дтп Львів
“Ще одна ДТП сталася 2 січня 2019 року у селі Ясенівці, Золочівського району. Маршрутка злетіла у кювет. Всі живі. Попередньо люди скаржаться на слизьку дорогу. Інформація уточнюється”, - повідомляє сайт Zolochiv.net.
Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов на Львівщині. Тут прогнозують сніг, мороз та ожеледицю, яка вже робить автотраси небезпечними для руху транспорту.
Додамо, що в Обухові сталася страшна аварія - "Запорожець" виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з рейсовою маршруткою, повідомляє прес-служба поліції Київської області.
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02 01 2019 17:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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