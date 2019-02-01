На Львівщині злетів у кювет маршрутний автобус із пасажирами, - ВІДЕО

Усі живі. Попередньо люди скаржаться на слизьку дорогу

На Львівщині у Золочівському районі маршрутний автобус із пасажирами злетів у кювет.

“Ще одна ДТП сталася 2 січня 2019 року у селі Ясенівці, Золочівського району. Маршрутка злетіла у кювет. Всі живі. Попередньо люди скаржаться на слизьку дорогу. Інформація уточнюється”, - повідомляє сайт Zolochiv.net.

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов на Львівщині. Тут прогнозують сніг, мороз та ожеледицю, яка вже робить автотраси небезпечними для руху транспорту.

Додамо, що в Обухові сталася страшна аварія - "Запорожець" виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з рейсовою маршруткою, повідомляє прес-служба поліції Київської області.