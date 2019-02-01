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На Львівщині злетів у кювет маршрутний автобус із пасажирами, - ВІДЕО

Усі живі. Попередньо люди скаржаться на слизьку дорогу
На Львівщині у Золочівському районі маршрутний автобус із пасажирами злетів у кювет.
На Львівщині злетів у кювет маршрутний автобус із пасажирами, - ВІДЕО дтп Львів

“Ще одна ДТП сталася 2 січня 2019 року у селі Ясенівці, Золочівського району. Маршрутка злетіла у кювет. Всі живі. Попередньо люди скаржаться на слизьку дорогу. Інформація уточнюється”, - повідомляє сайт Zolochiv.net.

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов на Львівщині. Тут прогнозують сніг, мороз та ожеледицю, яка вже робить автотраси небезпечними для руху транспорту.

Додамо, що в Обухові сталася страшна аварія - "Запорожець" виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з рейсовою маршруткою, повідомляє прес-служба поліції Київської області.

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02 01 2019 17:32
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