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ДТП на Київщині: "запорожець" зіткнувся з маршруткою - троє загиблих, четверо потерпілих, - ВІДЕО

Легковик виїхав на зустрічну смугу
В Обухові сталася страшна аварія - "Запорожець" виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з рейсовою маршруткою, повідомляє прес-служба поліції Київської області.
ДТП на Київщині: "запорожець" зіткнувся з маршруткою - троє загиблих, четверо потерпілих, - ВІДЕО Фото: Нацполіція

 В результаті загинули троє пасажирів легковика, четверо осіб з автобуса постраждали, їх доставили до лікарні.

"Зараз на місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка займається оформленням ДТП. За фактом загибелі трьох людей в автокатастрофі найближчим часом буде відкрито кримінальне провадження", - відзначили правоохоронці.

Нагадаємо, 1 січня, близько 11:00 на виїзді із смт Казанка Миколаївської області відбулося зіткнення двох легкових автомобілів Opel та Mazda. Внаслідок аварії загинуло восьмеро людей, ще двоє травмовані.

 

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02 01 2019 13:48
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