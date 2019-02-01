CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Обухові сталася страшна аварія - "Запорожець" виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з рейсовою маршруткою, повідомляє прес-служба поліції Київської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДТП на Київщині: "запорожець" зіткнувся з маршруткою - троє загиблих, четверо потерпілих, - ВІДЕО
Легковик виїхав на зустрічну смугу
Фото: Нацполіція
В результаті загинули троє пасажирів легковика, четверо осіб з автобуса постраждали, їх доставили до лікарні.
"Зараз на місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка займається оформленням ДТП. За фактом загибелі трьох людей в автокатастрофі найближчим часом буде відкрито кримінальне провадження", - відзначили правоохоронці.
Нагадаємо, 1 січня, близько 11:00 на виїзді із смт Казанка Миколаївської області відбулося зіткнення двох легкових автомобілів Opel та Mazda. Внаслідок аварії загинуло восьмеро людей, ще двоє травмовані.
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02 01 2019 13:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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