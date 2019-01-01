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Внаслідок ДТП на Миколаївщині загинули восьмеро людей, серед яких троє дітей

Ще двоє людей травмовані
Сьогодні, 1 січня, близько 11:00 на виїзді із смт Казанка Миколаївської області відбулося зіткнення двох легкових автомобілів Opel та Mazda. Внаслідок аварії загинуло восьмеро людей, ще двоє травмовані.
Внаслідок ДТП на Миколаївщині загинули восьмеро людей, серед яких троє дітей Фото: Нацполіція

Так, у салоні а/м Mazda знаходилось подружжя з Казанки. Чоловік загинув на місці, жінка із чисельними травмами госпіталізована.

"За попередньою інформацією, у легковику Opel пересувалась родина з дітьми – мешканці Казанківського району. Непритомну дівчинку, віком близько восьми років, доставили до лікарні. Усі інші пасажири авто загинули.  Загальна кількість жертв та їхній вік наразі уточнюється", -  повідомляє прес-служба ГУ НП в області.


Фото: Нацполіція

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Казанківського відділення поліції, рятувальники, медики, криміналісти та слідчі Слідчого управління.

Відомості про дорожньо-транспортну подію внесені до ЕРДР за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", що карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.


Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що вчора внаслідок наїзду автомобіля на трамвайну зупинку у Львові загинула 25-річна дівчина. За інформацією свідків, у момент наїзду авто дівчина сиділа на зупинці. Водій втік з місця ДТП, залишивши авто за кілька сотень метрів від зупинки.

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01 01 2019 13:21
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