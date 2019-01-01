Внаслідок ДТП на Миколаївщині загинули восьмеро людей, серед яких троє дітей
Так, у салоні а/м Mazda знаходилось подружжя з Казанки. Чоловік загинув на місці, жінка із чисельними травмами госпіталізована.
"За попередньою інформацією, у легковику Opel пересувалась родина з дітьми – мешканці Казанківського району. Непритомну дівчинку, віком близько восьми років, доставили до лікарні. Усі інші пасажири авто загинули. Загальна кількість жертв та їхній вік наразі уточнюється", - повідомляє прес-служба ГУ НП в області.
Фото: Нацполіція
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Казанківського відділення поліції, рятувальники, медики, криміналісти та слідчі Слідчого управління.
Відомості про дорожньо-транспортну подію внесені до ЕРДР за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", що карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Фото: Нацполіція
Нагадаємо, що вчора внаслідок наїзду автомобіля на трамвайну зупинку у Львові загинула 25-річна дівчина. За інформацією свідків, у момент наїзду авто дівчина сиділа на зупинці. Водій втік з місця ДТП, залишивши авто за кілька сотень метрів від зупинки.
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