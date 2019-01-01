Внаслідок ДТП на Миколаївщині загинули восьмеро людей, серед яких троє дітей

Сьогодні, 1 січня, близько 11:00 на виїзді із смт Казанка Миколаївської області відбулося зіткнення двох легкових автомобілів Opel та Mazda. Внаслідок аварії загинуло восьмеро людей, ще двоє травмовані.

Так, у салоні а/м Mazda знаходилось подружжя з Казанки. Чоловік загинув на місці, жінка із чисельними травмами госпіталізована.

"За попередньою інформацією, у легковику Opel пересувалась родина з дітьми – мешканці Казанківського району. Непритомну дівчинку, віком близько восьми років, доставили до лікарні. Усі інші пасажири авто загинули. Загальна кількість жертв та їхній вік наразі уточнюється", - повідомляє прес-служба ГУ НП в області.



Фото: Нацполіція

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Казанківського відділення поліції, рятувальники, медики, криміналісти та слідчі Слідчого управління.

Відомості про дорожньо-транспортну подію внесені до ЕРДР за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", що карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.



Фото: Нацполіція