Унаслідок наїзду автомобіля на трамвайну зупинку у Львові загинула 25-річна дівчина

Водій утік з місця ДТП, залишивши автомобіль.

У неділю, 30 грудня, на зупинці громадського транспорту неподалік центру Львова внаслідок наїзду автомобіля загинула 25-річна дівчина. ДТП сталася близько 06:30 на площі І. Франка. За інформацією свідків, у момент наїзду авто дівчина сиділа на зупинці. Водій втік з місця ДТП, залишивши авто за кілька сотень метрів від зупинки.

"Невідомий водій автомобіля BMW на іноземній реєстрації скоїв наїзд на 25-річну мешканку Жидачівського району, яка від отриманих травм померла. Водій втік з місця події, залишивши автомобіль неподалік автонаїзду", - повідомляє прес-центр Нацполіції.

На місці ДТП працюють слідчі, які встановлюють обставини наїзду. На розташованих по цій вулиці магазинах є камери спостереження, які могли зафіксувати момент зіткнення.

Поліцейські також закликають очевидців аварії допомогти із пошуками водія BMW 320 з номером KM637T.

Нагадаємо, у Рівному поліція понад годину вела погоню за позашляховиком, водій якого таранив поліцейські авто. Під час переслідування та затримання травмувалися троє поліцейських. Їх оглядають медики. Крім того, пошкоджено два службових автомобілі. Зупинили втікача завдяки пострілам по шинах.