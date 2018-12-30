Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Унаслідок наїзду автомобіля на трамвайну зупинку у Львові загинула 25-річна дівчина

У момент наїзду авто дівчина сиділа на зупинці
Водій утік з місця ДТП, залишивши автомобіль.
Унаслідок наїзду автомобіля на трамвайну зупинку у Львові загинула 25-річна дівчина Фото: 5.ua

У неділю, 30 грудня, на зупинці громадського транспорту неподалік центру Львова внаслідок наїзду автомобіля загинула 25-річна дівчина. ДТП сталася близько 06:30 на площі І. Франка. За інформацією свідків, у момент наїзду авто дівчина сиділа на зупинці. Водій втік з місця ДТП, залишивши авто за кілька сотень метрів від зупинки.

"Невідомий водій автомобіля BMW на іноземній реєстрації скоїв наїзд на 25-річну мешканку Жидачівського району, яка від отриманих травм померла. Водій втік з місця події, залишивши автомобіль неподалік автонаїзду",  - повідомляє прес-центр Нацполіції.

На місці ДТП працюють слідчі, які встановлюють обставини наїзду. На розташованих по цій вулиці магазинах є камери спостереження, які могли зафіксувати момент зіткнення.

Поліцейські також закликають очевидців аварії допомогти із пошуками водія BMW 320 з номером KM637T.

Нагадаємо, у Рівному поліція понад годину вела погоню за позашляховиком, водій якого таранив поліцейські авто. Під час переслідування та затримання травмувалися троє поліцейських. Їх оглядають медики. Крім того, пошкоджено два службових автомобілі. Зупинили втікача завдяки пострілам по шинах.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 12 2018 19:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.