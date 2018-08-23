На Львівщині поліцейського засудили до п'яти років в'язниці за хабар у 3 тис. грн

Суд на Львівщині визнав винним слідчого Бориславського відділення поліції в одержанні хабара у три тисячі гривень та присудив йому 5 років ув'язнення з дворічним позбавленням права обіймати посади, пов'язані з конфіскацією майна.

У 2015 році було виявлено факт одержання слідчим хабара від громадянки України за непритягнення до кримінальної відповідальності її сина та за закриття кримінального провадження, повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

У прокуратурі повідомляють, що довели вину співробітника поліції і 20 серпня Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області виніс йому вирок.

Раніше міністр юстиції Павло Петренко заявив, що за минулий рік було винесено близько 1700 вироків проти осіб, які вчинили корупційні злочини по всій країні. З цих 1700 вироків – 800 людей вже сидять у в’язницях.