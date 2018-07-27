На молебень до пам'ятника Володимиру прийшли нардепи від "Опоблоку" і Литвин

Біля пам'ятника князю Володимиру на Володимирській гірці в центрі Києва, де проходить молебень з нагоди 1030-річчя хрещення Русі, продовжують збиратися віруючі.

Люди розміщуються на всіх вільних місцях, навіть на схилах пагорбів. На місці чергують медики, щоб надати допомогу тим, кому стало погано, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На заходи вже прибули співголови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Юрій Бойко і Олександр Вілкул, члени цієї фракції Нестор Шуфрич, Михайло Добкін і Юрій Павленко, а також позафракційний депутат Володимир Литвин.

Молебень очолив предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій.

Нагадаємо, у хресній ході в Києві 27-28 липня, як очікується, візьмуть участь по 100 тисяч мирян Української православної церкви Київського і Московського патріархатів.