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На молебень до пам'ятника Володимиру прийшли нардепи від "Опоблоку" і Литвин

Після молебню розпочнеться Хресна хода до Києво-Печерської Лаври
Біля пам'ятника князю Володимиру на Володимирській гірці в центрі Києва, де проходить молебень з нагоди 1030-річчя хрещення Русі, продовжують збиратися віруючі.
На молебень до пам Фото: ukr.lb.ua

Люди розміщуються на всіх вільних місцях, навіть на схилах пагорбів. На місці чергують медики, щоб надати допомогу тим, кому стало погано, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На заходи вже прибули співголови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Юрій Бойко і Олександр Вілкул, члени цієї фракції Нестор Шуфрич, Михайло Добкін і Юрій Павленко, а також позафракційний депутат Володимир Литвин.

Молебень очолив предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій.

Нагадаємо, у хресній ході в Києві 27-28 липня, як очікується, візьмуть участь по 100 тисяч мирян Української православної церкви Київського і Московського патріархатів.

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27 07 2018 15:15
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