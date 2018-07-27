CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіля пам'ятника князю Володимиру на Володимирській гірці в центрі Києва, де проходить молебень з нагоди 1030-річчя хрещення Русі, продовжують збиратися віруючі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На молебень до пам'ятника Володимиру прийшли нардепи від "Опоблоку" і Литвин
Після молебню розпочнеться Хресна хода до Києво-Печерської Лаври
Фото: ukr.lb.ua
Люди розміщуються на всіх вільних місцях, навіть на схилах пагорбів. На місці чергують медики, щоб надати допомогу тим, кому стало погано, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
На заходи вже прибули співголови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Юрій Бойко і Олександр Вілкул, члени цієї фракції Нестор Шуфрич, Михайло Добкін і Юрій Павленко, а також позафракційний депутат Володимир Литвин.
Молебень очолив предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій.
Нагадаємо, у хресній ході в Києві 27-28 липня, як очікується, візьмуть участь по 100 тисяч мирян Української православної церкви Київського і Московського патріархатів.
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27 07 2018 15:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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