У Києві очікують до 200 тисяч учасників хресної ходи
"У заявках вказана участь до 100 тис. осіб. На п'ятницю - заявка від Московського патріархату на участь у ході до 100 тис. осіб. На суботу - Київський патріархат, теж до 100 тисяч", - інформує "Інтерфакс-Україна".
За його словами, забезпечувати правопорядок будуть близько 5 тисяч правоохоронців.
Також Крищенко підкреслив, що заходи безпеки в цьому році будуть аналогічними до тих, які робилися в минулому році: зокрема, рамки металошукачів і перевірки.
У свою чергу, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив, що на допомогу столичній поліції в забезпеченні правопорядку на масових заходах у п'ятницю і суботу залучать 5 тисяч співробітників Національної гвардії.
Зазначимо, що через заходи з нагоди святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі в центрі Києва обмежать рух 24, 27 і 28 липня.
Так, 24 липня з 12:00 до 13:00 будуть перекриті:
Андріївський узвіз (від будинку №23 до вул. Володимирської),
вул. Десятинна (від вул. Володимирської до пл. Михайлівської),
Михайлівська площа, вулиця Трьохсвятительська (від пл. Михайлівської до вул. Костьольної).
27 липня з 11:00 до 16:30 перекриють:
вул. Трьохсвятительську (від пл. Михайлівської до пл. Європейської),
Хрещатик (від вул. Михайлівської до пл. Європейської),
Володимирський узвіз (від пл. Поштової до пл. Європейської),
Паркову дорогу (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського),
вул. Михайла Грушевського (від вул. Шовковичної до пл. Європейської).
28 липня з 12:00 до 13:30 обмежать рух транспорту такими маршрутами:
бульв. Тараса Шевченка (від будинку №20 до будинку №14),
вул. Володимирська (від будинку №56 до вул. Софійська),
Володимирський проїзд (від пл. Софійської до пл. Михайлівської).
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