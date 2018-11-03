На Миколаївщині після танення снігу військовий полігон затопило брудом - ФОТО

Офіцер запевнив, що все командування складу живе на полігоні в однакових умовах з військовослужбовцями

Вдруге з початку року умови для життя на військових полігонах стають предметом гучних скандалів. В лютому у центрі скандалу опинилося наметове містечко на Гончарівському полігоні в Чернігівській області, тепер - "Широкий лан" у Миколаївській області.

"Пекло на землі, що не можуть привести у нормальний стан вже 5-й рік війни. Сепари так до свого м'яса не ставляться, як у нас. Коли наступного разу генерали будуть запитувати, чому не хочуть залишатися на контракт, просто нехай уявлять собі хоч одну добу там прожити", - написала 9 березня військовослужбовець Юлія Матвієнко у Facebook, прикріпивши до повідомленням фотографії затоплених наметів.

Фото: Yulia Matvienko

Військові відреагували, звинувативши у сформованій ситуації погоду.

"Останнім часом випало дві місячні норми опадів, наслідком яких стало погіршення побутових умов у наметовому містечку та інші незручності, [вони] оперативно вирішені в найкоротші терміни, відновлено функціонування дренажної системи і триває підтримання в належному стані іншої інфраструктури табору", - наголошується в повідомленні оперативного командування "Південь".

11 березня з'явилися заяви двох бригад, особовий склад яких перебуває на полігоні.

Заступник командира 92-ї ОМБр підполковник Максим Марченко повідомив, що підготовка полігону до прийому військових почалася 18 лютого.

"Однак, зважаючи на місцевий клімат і високий показник опадів - фактори, на які ми не можемо вплинути, - питання погодних умов, тобто перевищення рівня бруду і води в наметовому містечку, не може бути усунуте так швидко. Зараз ми активно застосовуємо всі сили, щоб покращити умови проживання для наших військовослужбовців: працює інженерна техніка, за допомогою якої ми намагаємося мінімізувати рівень бруду в наметовому містечку настільки, наскільки це можливо", - заявив він.

Офіцер запевнив, що все командування складу живе на полігоні в однакових умовах з військовослужбовцями.

Фото: facebook.com/92OMBr

У Facebook 56-ї окремої мотопіхотної бригади повідомляється, що "умови дійсно важкі, але не критичні". Військові зробили доріжки для проходу з щебеню, душові. Годують на полігоні нормально, запас дров є, в кожному наметі є буржуйки.

Фото: facebook.com / 56 ОМПБр

Радник президента України Юрій Бірюков рік тому повідомив, що на "Широкому Лані" почалося будівництво бригадного табору, на об'єкт виділено 370 млн грн. Він стверджував, що об'єкт повинен бути побудований до кінця 2017 року.

Сьогодні він теж прокоментував ситуацію на "ШирЛані", заявивши, що винне у всьому різке потепління.

"Через чотири доби температура переходить із -10 до +5, всі цифри за Цельсієм. Що відбувається з тим снігом, якого багато? Накладаємо це на ґрунтову карту - там 15 сантиметрів чорнозему, а під ним одразу йде глина", - написав він.

"Історія з Широким Ланом проста і очевидна. Її так активно і бадьоро розганяють з однієї причини - ми там дійсно будуємо шикарний стаціонарний табір. Не так швидко, як хотілося - хотіли до кінця року, але наклалися сотня об'єктивних причин і термін здачі всього комплексу планується близько серпня цього року", - заявив Бірюков.