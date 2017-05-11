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На новорічні свята українці відпочиватимуть шість днів

31 грудня та 7 січня припадають на неділю, тому 8 січня буде неробочим днем
На Новий рік та Різдво українці відпочиватимуть шість днів.
На новорічні свята українці відпочиватимуть шість днів Фото: widewall.ru

Вихідні на Новий рік триватимуть три дні – з 30 грудня (субота) до 1 січня (понеділок) включно,  йдеться у повідомленні "Урядового кур'єра".

31 грудня та 7 січня припадають на неділю, тому 8 січня буде неробочим днем.

"Таким чином вихідними будуть три дні поспіль - 6, 7 і 8 січня. Передсвяткових робочих днів  та укорочених на годину не передбачено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Український інститут національної пам'яті опублікував на своєму сайті текст законопроекту про державні свята, пам'ятні дати і жалобні дні.

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05 11 2017 14:36
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