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На НПЗ Коломойського зіпсували 380 тисяч тонн державної нафти

Коболєв не бачить сенсу в тому, щоб забирати неякісну нафту
Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляє, що технологічна нафта, яка була викачана з магістральних нафтопроводів "Укртранснафти" і зберігалася на заводах групи "Приват", стала неякісною.
На НПЗ Коломойського зіпсували 380 тисяч тонн державної нафти Ігор Коломойський. Фото: mignews.com

"Щоб вилучити цю нафту, пан Гавриленко (глава Укртранснафти Микола Гавриленко - ЕП) запропонував конкретний план дій, ми його погодили. За цим планом були зроблені певні кроки - компанія виграла ряд судів. Розраховуємо, що після досягнення домовленості щодо вартості зберігання ми зможемо закрити і цю проблему", - сказав Коболєв, повідомляє "Економічна правда".

За словами глави "Нафтогазу", було проведено мінімум дві виїзні перевірки на заводи, які підтвердили наявність нафти в потрібній кількості, але в дещо іншій якості.

"Це може означати, що або нафту в процесі зберігання змішувалася з чимось іншим, або вона змінила якість за час зберігання, або вона була залита в резервуари, які містили щось іншої якості", - пояснив він.

"Відхилення від якості було зафіксовано. Як отримати компенсацію за різницю в якості, Гавриленко збирається визначити до кінця року. Ми вважаємо, що оптимальним є грошова компенсація за цю нафту", - заявив Коболєв.

На питання про те, в яку суму оцінюється зазначена нафта, глава НАК відповів: "За ринковою вартістю нафти. Це і є завдання Гавриленка".

"Забирати неякісну нафту я не бачу сенсу - вона нам не потрібна. Йдеться про понад 380 тис тонн", - підсумував Коболєв.

Нагадаємо, що в травні 2014 року "Укртранснафта", якою тоді керував менеджер Ігоря Коломойського Олександ Лазорко, за своєю ініціативою викачала з магістральних нафтопроводів 675 тисяч тонн технологічної нафти.

У 2014 році керівництво "Укртранснафти" уклало зі структурами Коломойського договори про безоплатне зберігання технічної нафти терміном на рік, однак невдовзі був підписаний додаток до угоди, який скоротив цей термін до 90 днів.

На трьох НПЗ - Кременчуцькому, Надвірнянському і Дрогобицькому - зберігалося 380 тисяч тонн державної нафти.

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06 09 2017 19:56
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