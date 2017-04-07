На Одещині побили депутата міськради

У Чорноморську на Одещині в ніч на 4 липня (близько опівночі) невідомий побив депутата міської ради Дмитра Гапоненко (фракція Відродження).

У понеділок, 3 липня, Гапоненко повертався додому після дня народження, коли увійшов до під'їзду свого будинку - поруч з ліфтом на нього напав невідомий чоловік о 23:50 і почав його бити. Нападник втік.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 125 (умисні легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України, - повідомляє УНІАН з посиланням на обласний главк.

Раніше, у центрі Одеси на Маразліївській вулиці підірвали автомобіль екс-депутата Toyota Camry, який стояв на парковці.