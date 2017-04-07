CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Чорноморську на Одещині в ніч на 4 липня (близько опівночі) невідомий побив депутата міської ради Дмитра Гапоненко (фракція Відродження).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Одещині побили депутата міськради
Нападник втік
Фото: Думская
У понеділок, 3 липня, Гапоненко повертався додому після дня народження, коли увійшов до під'їзду свого будинку - поруч з ліфтом на нього напав невідомий чоловік о 23:50 і почав його бити. Нападник втік.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 125 (умисні легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України, - повідомляє УНІАН з посиланням на обласний главк.
Раніше, у центрі Одеси на Маразліївській вулиці підірвали автомобіль екс-депутата Toyota Camry, який стояв на парковці.
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04 07 2017 17:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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